Москва, 27 июля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Европа может не успеть до зимы заместить российский газ дорогим СПГ и заполнить свои хранилища. Об этом корреспондентуИА REGNUM27 июля заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетикеВалерий Селезнев (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

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«Мне кажется, более интересный сюжет — это сдадутся ли европейцы зимой из-за нехватки газа и пойдут ли они на запуск «Северного потока — 2», потому что только «Северный поток — 2» может обеспечить стабильный газ в Европу при приемлемой, адекватной цене», — сказал депутат.

По его словам, европейцы вряд ли сумеют заполнить хранилища СПГ до норматива.

«СПГ — это регазификация, а мощностей по регазификации не хватает. Европа там, где есть регазификационные мощности, не обвязана дальше трубопроводной логистикой, чтобы развести это по всей Европе», — отметил Селезнев.

Парламентарий считает, что эту зиму Европа хочет пережить именно с российским газом.

Ранее немецкий вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГРоберт Хабек назвал «исключительно серьезной» ситуацию с энергоснабжением в Германии, сложившуюся после сокращения поставок российского газа.