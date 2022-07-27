Кишинёв, , 13:02 — REGNUM У экс-президента Молдавии, почётного председателя Партии социалистов Игоря Додона так много проблем, что ему следует подумать о своей судьбе, а не о будущем народа. Об этом 27 июля заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депутат парламента республики от правящей партии «Действие и солидарность (ПДС) Думитру Алайба.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал обнародованную бывшим президентом программу выведения Молдавии из экономического кризиса.

«Лучше бы господину Додону сконцентрировался на доказательстве своей невиновности, доказать обществу, что он не воровал и даже не планировал, объяснить простые вещи, например, откуда у него столько богатства, при работе всю жизнь на государство», — сказал депутат.

Он также перечислил ряд обвинений в адрес Додона, муссируемых в СМИ. По мнению Алайбы, экс-президент сначала должен опровергнуть их, чтобы вернуть «доверие и репутацию в обществе».

Напомним, Додон с мая находится под домашним арестом. Его обвиняют по ряду уголовных статей, в том числе в «коррупции» и «измене родине». Ни по одному из них нет решения суда. Сам Додон называет доводы обвинения безосновательными и заявляет, что они будут опровергнуты адвокатами.

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