Кишинёв, 27 июля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. У экс-президента Молдавии, почётного председателя Партии социалистов Игоря Додона так много проблем, что ему следует подумать о своей судьбе, а не о будущем народа. Об этом 27 июля заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депутат парламента республики от правящей партии «Действие и солидарность (ПДС) Думитру Алайба.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Он прокомментировал обнародованную бывшим президентом программу выведения Молдавии из экономического кризиса.

«Лучше бы господину Додону сконцентрировался на доказательстве своей невиновности, доказать обществу, что он не воровал и даже не планировал, объяснить простые вещи, например, откуда у него столько богатства, при работе всю жизнь на государство», — сказал депутат.

Он также перечислил ряд обвинений в адрес Додона, муссируемых в СМИ. По мнению Алайбы, экс-президент сначала должен опровергнуть их, чтобы вернуть «доверие и репутацию в обществе».

Напомним, Додон с мая находится под домашним арестом. Его обвиняют по ряду уголовных статей, в том числе в «коррупции» и «измене родине». Ни по одному из них нет решения суда. Сам Додон называет доводы обвинения безосновательными и заявляет, что они будут опровергнуты адвокатами.