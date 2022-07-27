Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM В День Военно-морского флота Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге с 14:00 будет закрыта для подготовки к музыкальному шоу. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Дворцовая площадь Дарья Драй © ИА REGNUM

Подготовку и проведение главного морского парада можно будет увидеть на большой сцене на главной площади Петербурга. Трансляция начнётся в 10:00. Отметим, что парад кораблей также можно будет увидеть с центральных набережных.

Праздничная программа продолжится выступлением Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Он выступит на сцене Дворцовой в 12:00. После посещение площади будет ограничено.

Площадка будет открыта вечером, с 19:00. Кульминацией праздничной программы станет легендарная рок-опера «Юнона и Авось». Перед петербуржцами и гостями города выступят заслуженный артист России Александр Маршал и звезда мюзиклов «Анна Каренина» и «Граф Монте-Кристо» Валерия Ланская. Они исполнят главные роли.

Напомним, что в Петербурге представили программу военно-морского парада. В акватории Невы можно будет увидеть и катера, и подводные лодки, и крупные корабли.

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