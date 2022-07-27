Москва, 27 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Антоновский мост через Днепр в Херсоне, который в ночь с 26 на 27 июля вновь обстреляли вооруженные силы Украины, будет восстановлен в ближайшее время. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Также политик напомнил, что Антоновский мост является объектом не военной, а гражданской инфраструктуры.

«Мост в ближайшее время будет восстановлен. Это гражданская инфраструктура. Мост использовали гражданские жители Херсона», — сказал Стремоусов.