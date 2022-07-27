Москва, 27 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по складу ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS. Об этом 27 июля сообщили в Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

В министерстве рассказали, что ВКС России нанесли удар по складу ракет в Днепропетровской области.

«По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS производства США», — говорится в опубликованной сводке.

В результате удара уничтожены до 120 украинских военных, охранявших объект, а также иностранных наёмников и технических специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, высокоточный удар Вооружённых сил России уничтожил роту 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.