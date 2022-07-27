Аддис-Абеба, , 12:58 — REGNUM Посетить Россию с визитом пригласил глава российского МИД Сергей Лавров своего эфиопского коллегу Демеке Меконнена. Об этом 27 июля он сказал на пресс-конференции в Аддис-Абебе.

Сергей Лавров Mid.ru

«Я пригласил моего коллегу посетить РФ в удобное для него время», — сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Эфиопии.

Лавров прибыл в Эфиопию 26 июля в рамках своего турне по странам Африки. До этого он был Египте, Республике Конго и Уганде.

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