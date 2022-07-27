Вашингтон, 27 июля 2022, 14:15 — REGNUM Известный рэп-музыкант DJ Khaled (Халед Мохамед Халед) сделал анонс новой композиции. Об этом сообщил портал Hypebeast 27 июля.
По словам артиста, следующая песня будет записана при участии Drake (Обри Дрейк Грэм) и Lil Baby (Доминик Джонс), а также войдёт в его будущий студийный альбом. Помимо этого, DJ Khaled анонсировал премьеру нового видеоклипа, в котором также появятся популярные исполнители.
Ранее DJ Khaled объявил о работе над тринадцатым студийным альбом. Выход проекта должен состояться летом 2022 года.
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