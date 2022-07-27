Вашингтон, , 14:15 — REGNUM Известный рэп-музыкант DJ Khaled (Халед Мохамед Халед) сделал анонс новой композиции. Об этом сообщил портал Hypebeast 27 июля.

DJ Khaled Скриншот YouTube

По словам артиста, следующая песня будет записана при участии Drake (Обри Дрейк Грэм) и Lil Baby (Доминик Джонс), а также войдёт в его будущий студийный альбом. Помимо этого, DJ Khaled анонсировал премьеру нового видеоклипа, в котором также появятся популярные исполнители.

Ранее DJ Khaled объявил о работе над тринадцатым студийным альбом. Выход проекта должен состояться летом 2022 года.

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