Ижевск, 27 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Удмуртии вынесен приговор в отношении 16-летнего жителя Ижевска, который обвинялся по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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Установлено, что в феврале текущего года школьника задержали у дома по улице Кирова в Ижевске с наркотическим веществом в крупном размере. Задержанный пояснил, что приобрел наркотики через сеть интернет для личного потребления.

Судом принято решение о применении принудительной меры воспитательного воздействия в виде помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, крупную партию сильнодействующего наркотика изъяли полицейские у 34-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, постоянно проживающего в Рязани.

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