Донецк, 27 июля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Город Горловка и населённый пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны украинскими нацистами. Об этом 27 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Отмечается, что обстрелы Доломитного со стороны ВСУ были зафиксированы в 11:55 (совпадает с мск) и в 11:57 и ходе них по населённому пункты было выпущено пять снарядов калибра 155 мм и 12 снарядов калибра 122 мм соответственно.

Также указывается, что в 12:05 киевские боевики выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты обстреляли несколько районов Донецка, в также населённые пункты Доломитное, Старомихайловка и Еленовка.