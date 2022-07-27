Брюссель, 27 июля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обеспокоен ситуацией в Италии, где не все политики выступают с критикой в адрес России. Об этом Боррель заявил в интервью радиостанции Cadena SER, отвечая на вопрос о ситуации в Италии.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Я смотрю на (ситуацию) с логическим беспокойством, потому что Драги представлял… очень твердую приверженность помощи Украине и критике России, но я слышу некоторых кандидатов от этой страны, которые не совсем (придерживаются) этой позиции», — заявил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посетовал, что высказывания главы МИД России Сергея Лаврова пользуются в западных СМИ большей популярностью, чем его собственные.

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