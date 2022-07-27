Москва, 27 июля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на Украине Вооружённые силы России уничтожили свыше четырёхсот единиц авиационной техники украинских военных формирований. Об этом 27 июля в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолётов, 145 вертолётов, 1622 беспилотных летательных аппаратов», — уточнил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, по его словам, российские военные уничтожили 358 зенитных ракетных комплексов, 4167 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4494 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 27 июля, воздушные силы Украины лишились ещё одного вертолёта. Ми-8 был сбит российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области. Также российские военные уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов.