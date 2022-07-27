Воронеж, 27 июля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Парковка и движение автотранспорта будут ограничены в центральной части Воронежа 29–30 июля в связи с проведением футбольного матча, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Так, с 10:00 29 июля и до 22:00 30 июля будет запрещена парковка транспортных средств на улице Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского), улице Студенческая (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской), улице Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой) и улице Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до улицы Студенческая). В полиции уточнили, что транспорт, обнаруженный в данный промежуток времени на указанных участках, будет эвакуироваться на Советскую площадь и парковку у Чернавского моста.

Кроме того, с 20:00 29 июля и до 22:00 30 июля будет запрещено движение транспортных средств по улице Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции), улице Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовская), улице Студенческая (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской), улице Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Средне-Московской) и по улице Феоктистова (от Кольцовской до улицы Фридриха Энгельса).

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля воронежский «Факел» в рамках третьего тура премьер-лиги принимает московский клуб «Динамо». Матч премьер-лиги в Воронеже пройдёт впервые за более чем 20 лет. На матче планируется присутствие более 15 тысяч болельщиков.