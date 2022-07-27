Хартум, 27 июля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Армия Судана применила боевое оружие при разгоне акции протеста в городе Омдурман — пригороде Хартума, где расположены резиденции правительства страны. Об этом 27 июля сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление Комитета врачей Судана.

M.Saleh Протесты в Судане

По последним данным, в результате столкновений погиб как минимум один демонстрант.

«Митингующий был убит, после того как силы безопасности открыли огонь по протестующим в Омдурмане. Эта жертва увеличивает общее число погибших протестующих как минимум до 118 человек», — цитируют журналисты заявление суданских врачей.

Как отмечается, 26 июля акции протеста также прошли в ряде городов по всей территории Судана. Сообщается о десятках пострадавших с обеих сторон.