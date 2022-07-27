Рязань, , 12:54 — REGNUM Крупную партию сильнодействующего наркотика изъяли полицейские у 34-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, постоянно проживающего в Рязани, сообщает 27 июля пресс-служба регионального УМВД.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Оперативники установили, что иностранец причастен к сбыту наркотиков через интернет-мессенджеры. Запрещённые вещества злоумышленник получал бесконтактным способом. В ходе обыска при задержании у мужчины изъяли более 170 граммов сильнодействующего наркотика, расфасованные в 100 свёртков.

Возбужденно уголовное дело. Иностранцу предъявлено обвинение, приговора суда он будет дожидаться под стражей.