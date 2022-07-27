Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на строительство первого этапа комплексного научно-образовательного и инновационного центра ИТМО Хайпарк — главного учебного корпуса и первого корпуса общежития Петербургского Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в городе-спутнике Южный. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 27 июля в пресс-службе АО «ИТМО Хайпарк».

Главный корпус ИТМО Хайпарк в «Южном». studio44.ru

«Получение этого документа означает начало нового этапа — подготовки к объявлению конкурса на строительство объектов. До конца года мы планируем закончить инженерную подготовку территории и начать строительство главного корпуса», — кпрокомментировал генеральный директор АО Андрей Назаров.

Главный учебный корпус ИТМО Хайпарка общей площадью 32,7 тыс. кв. м будет создан в виде единого ансамбля из девяти зданий. Он объединен общей крышей в форме гигантского диска с беговой дорожкой по её контуру, на котором разместят спортивные зоны.

Кроме преподавательских и учебных аудиторий здесь предусмотрены коворкинги, фабрика-лаборатория для экспресс-прототипирования научных разработок, цифровая библиотека, фудкорт, книжные и сувенирные магазины, а также парковки для каршеринга и кикшеринга. Главной особенностью здания станет атриум-трансформер, который легко превращается в конгресс-зал на 2000 человек.

Площадь первого корпуса общежития — 18,8 тыс. кв. м. Студенческие апартаменты общежитий будут состоять из преимущественно одно- или двухкомнатных квартир. В каждой из которых будет своя кухня и раздельный санузел. Предусмотрены и апартаменты для маломобильных групп населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первая очередь планируется к сдаче к середине 2024 года.

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