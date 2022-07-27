Москва, , 12:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт встречу с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом в Сочи. Об этом сегодня, 27 июля, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

По словам Пескова, Путин и Эрдоган в ходе встречи обменяются мнениями о работе центра по вывозу зерна с Украины.

Также главы России и Турции обсудят военно-техническое сотрудничество двух стран.

ИА REGNUM ранее сообщало, первое судно с украинским зерном скоро покинет воды Украины, заявлял министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

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