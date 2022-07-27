Москва, , 12:49 — REGNUM Памятник советскому футболисту, чемпиону Европы 1960 года в составе сборной СССР Игорю Нетто откроют 31 июля на домашнем стадионе московского «Спартака». Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе клуба.

Игорь Нетто (слева) со Львом Яшиным Lindeboom, Henk / Anefo

«В воскресенье в 15:00 состоится открытие памятника Игорю Нетто — у трибуны С», — говорится в сообщении.

В этот день «Спартак» примет «Оренбург» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Нетто был воспитанником «Спартака». На протяжении всей карьеры, с 1949 по 1966 год, он выступал в составе московской команды, а в течение 10 лет был капитаном.

В составе «Спартака» он стал пятикратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958, 1962), трёхкратным обладателем Кубка СССР (1950, 1958, 1963).

В составе сборной СССР Нетто стал олимпийским чемпионом в 1956 году и чемпионом Европы в 1960-м. На его счету 54 матча за сборную, из которых 52 — в качестве капитана, и четыре гола.