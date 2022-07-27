Баку, , 12:48 — REGNUM Школы в Азербайджане в новом учебном году, скорее всего, не будут полностью закрывать из-за угроз заражения коронавирусом. Об этом 27 июля на брифинге заявил глава минобразования республики Эмин Амруллаев.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

«Считаю маловероятным, что рост числа заражений в осенний сезон приведёт к закрытию школ. Возможно, некоторые классы могут перейти на дистанционное обучение», — сказал министр.

Он отметил, что в прошлом учебном году такую схему уже использовали. В этом вопросе минобразования будет ориентироваться на решения оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, в Азербайджане в течение предыдущего учебного года старались переводить на дистанционное обучение классами. Однако были и случаи полного закрытия школ на карантин.