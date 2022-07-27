Москва, 27 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. 53-я механизированная бригада ВСУ лишилась боеспособности в результате высокоточного удара Вооружённых сил России, сообщили 27 июля в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

В министерстве рассказали журналистам, что возле Артёмовска в результате огневого поражения полностью уничтожена рота 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

«Кроме того, в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ», — заявили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили ударом высокоточного оружия в Николаеве временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад киевских боевиков.