Донецк, 27 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Украинские нацисты обстреляли несколько районов Донецка, в также населённые пункты Доломитное, Старомихайловка и Еленовка. Об этом 27 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Отмечается, что в 11:00 (совпадает с мск) киевские боевики выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку, в 11:20 — пять снарядов калибра 152 по Доломитному и в 11:30 — ещё 20 ракет из РСЗО «Град» по Донецку.

Также уточняется, что в 11:43 ВСУ обстреляли Старомихайловку, выпустив по ней три снаряда калибра 152 мм, а в 11:45 обстреляли Еленовку, по которой было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Помимо того, указывается, что в 11:56 вооружённые украинские формирования выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Кировскому и Петровскому районам Донецка, а в 12:01 — три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Россия смогла сбить большую часть ракет, выпущенных из американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне в ночь на 27 июля.