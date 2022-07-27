Тюмень, , 12:47 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 33 выздоровевших и трое госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 27 июля региональный оперативный штаб.

Тест на коронавирус Kolomnagrad.ru

За сутки на 27 июля коронавирус выявили у 87 тюменцев. Это на 39 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 27 июля коронавирус выявили у 193 158 человека, выздоровели 188 209 пациентов, скончались 4339 (ни одного человека за сутки).

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