Москва, , 12:45 — REGNUM Россия смогла сбить большую часть ракет, выпущенных американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне в ночь на 27 июля. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Система залпового огня HIMARS

По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в общей сложности 36 ракет из HIMARS, но лишь несколько из них долетели до моста и повредили дорожное полотно.

«Их было около 36 — около трех кассет из 12 снарядов. Малая часть попала по мосту. Дырок в нем стало больше», — сказал Стремоусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Стремоусов: Антоновский мост в Херсоне цел