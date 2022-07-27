Ульяновск, , 12:45 — REGNUM В Ульяновской области снизилось суточное количество вылечившихся от ковида и госпитализированных в больницы. Новых жертв пандемии нет. Соответствующие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 27 июля, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 204 238 случаев заражения коронавирусом, в том числе 25 и 26 июля выявлены соответственно 21 и 27 носителей инфекции.

Победил коронавирус 199 121 человек, из них 26 июля выздоровели 23 пациента. Доля вылечившихся превышает 97,49%.

Количество вновь госпитализированных снизилось: если 25 июля попали в ковидные стационары семеро больных, то 26 июля направление на лечение в больницы пятеро пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов в Ульяновской области не регистрируют четвёртые сутки подряд. Напомним, что жертвами пандемии стали 4725 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области привились от ковида более 755 тыс. человек, в том числе двумя компонентами — более 575 тыс. жителей. Ревакцинированы 158 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Ревакцинацию от ковида в Ульяновской области прошли более 158 тыс. жителей