Бишкек, , 12:44 — REGNUM Киргизия «понимает и соблюдает обязательства по текущим военно-политическим союзам с Россией, Китаем и своими соседями по региону. И требует такого же отношения от партнеров по ОДКБ и ШОС», — заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 июля экс-заместитель председателя госкомитета нацбезопасности Киргизии, генерал-майор Артур Медетбеков, комментируя текущие военно-политические проекты Киргизии и Турции.

Киргизия и ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, Турция «остается приверженцем борьбы с международными террористическими организациями».

«Отношения Киргизии с Турцией в последнее время складываются довольно неплохо. Бишкек закупил партию БПЛА «Bayraktar», оружие и оборудование, которые будут использоваться для обеспечения безопасности страны. Все эти соглашения и операции укладываются в рамки двусторонних отношений между Бишкеком и Анкарой», — напомнил собеседник.

Медетбеков акцентировал внимание на том, что «Турция не сможет и не готова содействовать и помогать Киргизии в таких же объемах, какие предусмотрены проектами в рамках ОДКБ и ШОС».

Артур Медетбеков «Анкара не станет ведущим партнером региона по проектам обеспечения безопасности. При этом Киргизия понимает и соблюдает обязательства по текущим военно-политическим союзам с Россией, Китаем и своими соседями по региону, и требует от партнеров такого же отношения. Развитие сотрудничества в регионе критически важно для противостояния террористическим угрозам и обеспечения безопасности».

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