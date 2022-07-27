Ярославль, , 13:06 — REGNUM В Ярославле инцидент с отключением электричества на Красноперекопском рынке проверит прокуратура города. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфира Бакирова.

Прокуратура Ysia.ru

Омбудсмен направил письмо в адрес исполняющей обязанности прокурора региональной столицы Светланы Качаловой.

«Вечером 26 июля подача электроэнергии на рынок была возобновлена. Однако сам факт имел место быть, поэтому мы обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку и оценить, насколько правомерным было отключение. По закону инициатором введения ограничения может являться только энергосбытовая или электроснабжающая компания, при этом о перерыве в подаче электроэнергии абонент должен быть предупрежден», — отметил Альфир Бакиров.

Уполномоченный подчеркнул, что в такой ситуации нельзя оставаться в стороне.

«Да, есть исключения — например, ситуация, которая требует принятия неотложных мер, или авария, — но вряд ли это наш случай. И чисто по-человечески хотелось бы понять, чем руководствуются люди, принявшие решение обесточить холодильные и морозильные камеры в 30-ти градусную жару. Здесь речь идет уже не только о серьезных убытках для предпринимателей, но и о здоровье потребителей», — считает Альфир Бакиров.

При этом омбудсмен заметил, что все ситуации, когда электричество действительно может быть отключено полностью или частично регламентированы: это задолженность по оплате, безучётное потребление, неудовлетворительное состояние объектов электросетевого хозяйства или выявление факта ненадлежащего подсоединения к сетям.

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