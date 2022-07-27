Отключение электричества на рынке в Ярославле проверит прокуратура
Ярославль, 27 июля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Ярославле инцидент с отключением электричества на Красноперекопском рынке проверит прокуратура города. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфира Бакирова.
Омбудсмен направил письмо в адрес исполняющей обязанности прокурора региональной столицы Светланы Качаловой.
Уполномоченный подчеркнул, что в такой ситуации нельзя оставаться в стороне.
При этом омбудсмен заметил, что все ситуации, когда электричество действительно может быть отключено полностью или частично регламентированы: это задолженность по оплате, безучётное потребление, неудовлетворительное состояние объектов электросетевого хозяйства или выявление факта ненадлежащего подсоединения к сетям.