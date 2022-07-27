Москва, , 12:43 — REGNUM За прошедшие сутки российские войска в районе Дзержинска Донецкой Народной Республики поразили батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и артиллерийскую батарею гаубиц «Гиацинт-Б». Об этом 27 июля в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б» в районе Дзержинска, батарея РСЗО «Град» в районе Былбасовки», — заявил Конашенков.

Кроме того, по его словам, на огневых позициях в районах Отрадовка, Дзержинск, Новгородское, Водяное, Константиновка, Курахово и Георгиевка Донецкой Народной Республики были поражены два артиллерийских взвода гаубиц «Мста-Б» и пять взводов орудий Д-30.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 26 июля, Вооружённые силы России на Украине и в ДНР подавили шесть взводов реактивных систем залпового огня «Град», батарею реактивных систем залпового огня противника «Ураган», артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б».