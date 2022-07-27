Москва, 27 июля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Высокоточным ударом Вооружённые силы (ВС) России фактически уничтожили боеспособность 53-й механизированной бригады киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

Как указал Конашенков, в результате точного огневого поражения в Артёмовске была уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады вооружённых украинских формирований.

«Кроме того, в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили ударом высокоточного оружия в Николаеве временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад киевских боевиков, в результате чего погибли до 200 украинских нацистов и было уничтожено свыше 20 единиц бронетехники.