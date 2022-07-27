Афины , , 12:50 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман посетил Грецию с официальным визитом. Об этом 27 июля сообщает официальное информационное агентство SPA.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, в ходе визита принц встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицтакисом. Переговоры прошли в присутствии делегаций двух стран, которые представляли различные профильные ведомства.

В присутствии двух лидеров были подписаны соглашения и меморандумы о взаимопонимании в области энергетики, спорта, борьбы с преступностью, защиты и поощрения инвестиций между двумя странами. Также принц Мохаммед и Мицтакис подписали соглашение о создании Совета стратегического партнерства Саудовской Аравии и Греции.

Как сообщает SPA, после окончания поездки в Грецию принц Салман посетит с официальным визитом Францию в рамках своего первого дипломатического турне в Европу за последние несколько лет.