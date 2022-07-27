Белгород, 27 июля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Белгородской области за последние сутки в ковид-госпитали направили 12 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в региональном оперативном штабе. Выписаны после лечения 11 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

С начала пандемии в Белгородской области коронавирус выявлен у 132 181 жителя. Завершили лечение выздоровлением 129 579 человек, в летальной статистике 2 282 записи.

По данным регионального оперштаба, в стационарах лечатся 60 пациентов, 260 жителей врачи наблюдают амбулаторно.