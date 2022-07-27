Ханты-Мансийск, , 12:41 — REGNUM В Югре за сутки на 27 июля с COVID-19 госпитализировали восемь человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 27 июля в Югре выписали из ковидных отделений больниц 16 человек. Выявили 41 заражённого, на 12 человек меньше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Сургут — 17 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 27 июля лабораторно подтверждёно 212 174 случая заражения коронавирусом, выздоровел 209 131 человек, скончались 2557 (ни одного человека за сутки).

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