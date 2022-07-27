Нур-Султан, , 12:39 — REGNUM Одной из наиболее важных сфер сотрудничества Казахстана и Грузии может стать транспортно-логистическое взаимодействие. Об этом 27 июля заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили в Нур-Султане.

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«Казахстан предлагает рассматривать наш рынок как ворота в Центральную Азию, имеющую прямой выход в соседний Китай», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Отмечается, что Токаев заявил Гарибашвили о заинтересованности в укреплении отношений между республиками. Грузинский премьер-министр также заявил о стремлении развивать отношения между странами «во всех сферах».

Напомним, Казахстан и Грузия являются партнёрами в раках проекта Транскаспийский транспортный маршрут, который является частью проекта «Новый шёлковый путь». Он открылся в 2017 году и соединяет Китай и с Европой.

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