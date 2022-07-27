ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Харькове
Москва, 27 июля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины, сообщили 27 июля в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что была поражена живая сила и военная техника в 142-х районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода «Украинские энергетические машины» в Харькове, а также боевики формирования «Черная сотня» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Артемовска ДНР.
Также уничтожено восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Майорск, Северск ДНР, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степовое Запорожской области и Кульбакино Николаевской области.