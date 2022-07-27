Москва, 27 июля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины, сообщили 27 июля в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru ВКС РФ

«За сутки уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловка, Зайцево и Северск Донецкой Народной Республики, а также 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что была поражена живая сила и военная техника в 142-х районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода «Украинские энергетические машины» в Харькове, а также боевики формирования «Черная сотня» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Артемовска ДНР.

Также уничтожено восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Майорск, Северск ДНР, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степовое Запорожской области и Кульбакино Николаевской области.