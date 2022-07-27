Нижний Тагил, Свердловская область, 27 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области одного из высокопоставленных полицейских заподозрили в крышевании игорного бизнеса. Об этом пишут местные СМИ.

(сс) GregMontani Казино

По данным Е1.ru, речь идёт об одном из заместителей отдела по противодействию коррупции городского УМВД. Заявление в областной главк полиции подал один из местных жителей. По его словам, он выиграл в одном из подпольных казино деньги, но их ему не отдали. Представители игорной точки якобы сообщили ему, что их крышует высокопоставленный полицейский, и даже назвали его фамилию.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых подтвердил журналистам факт поступления заявления, но отметил, что оно анонимное. Поэтому без тщательной проверки преждевременно говорить о достоверности содержащихся в нём сведений.

«Это запросто может быть специально сделанный ход по очернению сотрудников полиции. К сожалению, так часто бывает. Специалисты разберутся, — добавил Горелых.