Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге вовсю идёт подготовка к главному военно-морскому параду. Министерство обороны РФ 27 июля представило схему размещения кораблей в акватории Невы и в Финском заливе.

Репетиция парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Жители и гости города смогут увидеть статический показ кораблей, которые лучше всего будет видно с Университетской набережной и со стрелки Васильевского острова. С первой точки будут видны крупные корабли: подводная лодка «Санкт-Петербург», фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», корвет «Меркурий», малый ракетный корабль «Великий Устюг».

Со стрелки Васильевского острова и с Заячьего острова будет обзор на линейный корабль «Полтава», бриг «Россия» (Алые паруса), шхуны «Надежда» и «Леди Д», бриг «Триумф» и куттер «Лукулл».

С Английской, Адмиралтейской и Дворцовой набережных можно будет увидеть участников парадного строя кораблей. Они будут идти от Благовещенского к Троицкому мосту. В начале строя будут противодиверсионные катера, а затем крупные корабли. Жители и гости города смогут увидеть базовый тральщик «Александр Обухов», ракетный катер «Чувашия», малые ракетные корабли «Зелёный дол» и «Одинцово». Завершат движение четыре катера.

Также военно-морской парад пройдёт в Кронштадте. Там будут представлены подводная лодка «Магадан», учебный корабль «Перекоп», пограничный патрульный корабль «Пурга», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», корвет «Стойкий», малый противолодочный корабль «Казанец» и «Уренгой», малый ракетный корабль «Советск» и «Пассат», ракетный катер «Димитровград».

В Финском заливе также будут стоять атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Северодвинск», атомная подводная лодка «Вепрь», корвет «Бойкий», десантный корабль «Иван Грен». Чуть дальше линии кораблей расположится барк «Седов».

Напомним, что главный военно-морской парад пройдёт в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года. Город активно готовится ко Дню ВМФ. Праздничными плакатами украсили станции метрополитена, а 28 июля состоится генеральная репетиция парада.

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