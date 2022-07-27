Москва, , 12:37 — REGNUM С 31 июля 2022 года из Сочи (Краснодарский край) в столицу Иордании Амман стартуют прямые авиарейсы. Полёты будет осуществлять иорданская авиакомпания Fly Jordan Airlines на самолете Boeing 737-300, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Иордания Ajwads

Со стороны и России, и Иордании никаких препятствий для открытия авиасообщения нет. Изначально авиарейс был заявлен как еженедельный, но на первом этапе в Амман из Сочи рейсы будут летать с периодичностью один раз в две недели.

Также организаторы планируют организовать авиарейсы в Иорданию на красноморский курорт Акаба. В силу климатических особенностей региона старт программы намечен на октябрь 2022 года, когда там установится подходящая для отдыха температура.

Как сообщало ИА REGNUM, США планируют увеличить ежегодную финансовую помощь Иордании с $1,2 млрд до $1,5 млрд.

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