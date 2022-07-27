Кострома, , 13:07 — REGNUM Костромская полиция придумала новую форму профилактики мошенничества. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Вчера, 26 июля над центральным городским пляжем запустили дрон, транслирующий несколько голосовых записей. В них рассказывалось о новых приёмах жуликов и правилах поведения на воде.

Дрон над костромским пляжем УМВД России по Костромской области

«Мероприятие проходило совместно со спасателями, поэтому мы решили объединить две темы — мошенничество и безопасность на водоёмах. Люди реагируют нормально, смеются, снимают на телефоны «говорящую штуковину». Надеемся что информация, преподнесённая таким образом, останется в их памяти», — сказали в управлении МВД по Костромской области.

Облёты официальных городских пляжей в течение лета будут продолжены. Отметим, что в области, как и по всей России, сокращается число преступлений, совершённых с использованием социальной инженерии. Так, за январь–июнь текущего года мошенники обманули 591 костромича, что на 17% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

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