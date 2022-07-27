Андалусия, Испания, 27 июля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Эктсремальная засуха, охватившая большую часть Испании, угрожает уничтожить урожай оливок в этом году и ударить по экспорту оливкового масла, сообщает 27 июля агентство France-Presse.

Олег Кугаев ИА REGNUM Оливки на склонах в городе Каррара

В палящий зной фермер Фелипе Эльвира осматривает ветви своих оливковых деревьев, растущих на пыльных склонах холмов на юге Испании.

«На них нет оливок. Все высохло, — говорит он. — Мы привыкли к нехватке воды, но не до такой степени. С каждым годом становится все хуже».

С мая страна пережила три периода сильной жары, которые нанесли еще больший ущерб фермам, уже пострадавшим от необычайно сухой зимы.

«Оливковые деревья очень устойчивы к недостатку воды», — объясняет эксперт из профсоюза фермеров COAG Хуан Карлос Эрвас. Но в случае крайней засухи они «активируют механизмы защиты. Они не умирают, но больше не дают плодов», добавил он.

По прогнозам Эрваса, урожай оливок с неорошаемых земель составит менее 20% от среднего показателя за последние пять лет. Урожай с орошаемых земель составит всего 50-60% от этого показателя.

Однако запасы воды истощаются, так как уровень воды в реках и водохранилищах значительно снизился из-за отсутствия дождей.

На карту поставлен важнейший экспортный товар страны: Испания поставляет почти половину мирового объема оливкового масла. Экспорт этого «зеленого золота» приносит около 3,6 млрд евро в год.

Оливковые деревья покрывают многие склоны холмов на юге Испании, которые зачастую не подходят для выращивания других культур.

«Многие деревни здесь полностью зависят от оливковых деревьев. Без оливок нет доходов», — говорит Эрвас.

По данным профсоюза фермеров COAG, с повышением температуры 80% неорошаемых плантаций оливковых деревьев Андалусии могут стать непригодными для выращивания оливок или, по крайней мере, некоторых сортов. Может пострадать и качество плодов, поскольку фермерам придется собирать их, прежде чем они полностью созреют.

Некоторые фермеры могут начать орошать свои участки, но это приведет к еще большему истощению водохранилищ.