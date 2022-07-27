Москва, , 12:34 — REGNUM Воздушные силы Украины лишились ещё одного вертолёта. Об этом 27 июля в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вертолет Ми-8 Максим Цуканов © ИА REGNUM

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — уточнил он.

Также, добавил представитель оборонного ведомства, за сутки российские военные уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны были сбиты в районах населённых пунктов Петровское, Новомайорское Донецкой Народной Республики, Барабашовка, Михайловка, Петропавловка, Каменка Харьковской области и Кузьмино Луганской Народной Республики.

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«Кроме того, над населёнными пунктами Антоновка и Брилевка Херсонской области, а также города Херсон перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Хаймарс», — сообщил Конашенков.

Как сообщало иа, по данным Минобороны России на 26 июля, с начала проведения специальной военной операции на Украине ВС России уничтожили 231 самолёт, 134 вертолёта, 1451 беспилотный летательный аппарат.