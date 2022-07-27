Москва, , 12:33 — REGNUM Атаки украинского режима на Антоновский мост через Днепр не смогли разрушить объект. Об этом 27 июля заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

HIMARS Defense. gov

Во время прямого включения из Херсона политик показал объект в доказательство того, что мост остается целым, хотя и был повреждён во время ночной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Как вы видите мост целый. Единственное, что были этой ночью нанесены удары», — сказал Стремоусов.

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