Москва, , 12:33 — REGNUM Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили ударом высокоточного оружия в Николаеве временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад киевских боевиков, в результате чего погибли до 200 украинских нацистов и было уничтожено свыше 20 единиц бронетехники. Об этом 27 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаев на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до двухсот военнослужащих и более 20-ти единиц бронированной и специальной автомобильной техники», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Советский районный суд города Уфы начнет рассматривать дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в отношении музыканта Юрия Шевчука 5 августа.