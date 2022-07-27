Чебоксары, 27 июля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Чувашии увеличилось суточное количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом 20 суток подряд нет летальных исходов от ковида. Это следует из обновлённой статистики федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 27 июля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 82 026 случаев заражения коронавирусом. Очередной рост наблюдается третьи сутки подряд: 24, 25 и 26 июля подтверждено соответственно 24, 28 и 38 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Победили коронавирус 76 908 человек, из них 26 июля выздоровели 43 пациента. Доля выздоровевших превышает 93,76%.

Количество вновь госпитализированных снизилось: если 25 июля направлены в ковидные стационары 25 больных, то 26 июля — 18 пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов в Чувашии не регистрируют с 7 июля. Напомним, что жертвами пандемии в республике стали 4653 человека.