Москва, 27 июля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России ударов 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожили более ста ракет к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, сообщили 27 июля в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня «Хаймарс» производства США», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также уточняется, что в результате ударов были ликвидированы до 120 боевиков ВСУ, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты.