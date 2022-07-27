Уфа, 27 июля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Еще четыре семьи обманутых дольщиков получили ключи от квартир в Уфе. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Правительство Иркутской области Иркутск. Долгострой на Сергеева

Сообщается, что речь идет об участниках долевого строительства, которые ранее приобрели квартиры в несуществующих жилых комплексах компаний ООО «Диал», ООО «Капитал-Хаус» и ООО «Спектр».

"Благодаря таким мерам государственной поддержки как масштабные инвестиционные проекты досрочно восстановлены права еще четырех семей. В мае этого года шести дольщикам застройщик уже вручил ключи, в сентябре квартиры получат еще 14 семей», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектуры Башкирии Артема Ковшова.

Отмечается, что права дольщиков были восстановлены в рамках реализации инвестиционного проекта специализированного застройщика «Агидель-ИнвестСтрой».

Ранее сообщалось о том, что в январе 2022 года министерство строительства и архитектуры Башкирии заключило соглашение с инвестором ООО «Специализированный застройщик «Агидель-ИнвестСтрой», в рамках которого застройщик получил возможность взять в аренду земельный участок под строительство без проведения торгов. В результате 24 обманутых дольщика смогут получить жилье, не дожидаясь окончания строительства на компенсационном участке.