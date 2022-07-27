Калуга, 27 июля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Калужские лесоводы на площади более 5 тыс. га провели агротехнический уход за посаженными в предыдущие годы и весной 2022 года деревьями. С помощью навесной техники участки лесопосадок очистили от сорняков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Агротехнические работы в лесничестве

До конца 2022 года общая площадь агроуходов составит 13 тыс. га. В большинстве лесничеств их проведут несколько раз. Уже сегодня в Ульяновском и Ферзиковском лесничествах выполнили более 50% годового объема работ.

«Главной целью федерального проекта «Сохранение лесов» является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году», — отметили в профильном ведомстве.