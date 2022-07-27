Дохук, Ирак, 27 июля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Министерство обороны Турции сообщило о гибели солдата, принимавшего участие в военной операции «Сжатый кулак» на территории Ирака. Об этом 27 июля сообщает Yeni Safaq со ссылкой на заявление ведомства.

Минобороны Турции

По последним данным, военнослужащий погиб в результате обстрела базы турецкой армии в районе посёлка Барухи на севере Ирака.

Журналисты отмечают, что ответственность за нападение взяла на себя одна из местных группировок.

На опубликованном в сети ролике, члены группировки запускают беспилотник-камикадзе в направлении базы.