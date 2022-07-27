Варшава, 27 июля 2022, 12:26 — REGNUM Военно-воздушные силы Польши заменят советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50, заявил 27 июля министр обороны республики Мариуш Блащак.
По его словам, 26 июля в Польше советский МиГ-29 «был вынужден приземлиться из-за технических проблем».
Он добавил, что истребители МиГ-29 будут заменены южнокорейскими истребителями FA-50.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блащак заявил, что Польша закупит у Южной Кореи 48 истребителей FA-50, первую партию из 180 танков K2 Black Panther и гаубиц.
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