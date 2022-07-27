Варшава, , 12:26 — REGNUM Военно-воздушные силы Польши заменят советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50, заявил 27 июля министр обороны республики Мариуш Блащак.

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, 26 июля в Польше советский МиГ-29 «был вынужден приземлиться из-за технических проблем».

«Я не допущу, чтобы польские пилоты рисковали своими жизнями, используя самолеты, которые для них опасны. Кроме того, эти самолеты имеют низкую боевую ценность. Ну и третий аргумент — у нас нет запчастей для этих самолетов. Мы не согласны поставлять части для них из России, это даже не рассматривается. В связи с этим данные самолеты должны уйти со службы», — заявил он журналистам.

Он добавил, что истребители МиГ-29 будут заменены южнокорейскими истребителями FA-50.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блащак заявил, что Польша закупит у Южной Кореи 48 истребителей FA-50, первую партию из 180 танков K2 Black Panther и гаубиц.

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