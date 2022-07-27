Тбилиси, , 12:25 — REGNUM Самый крупный бизнесмен в Грузии, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили спустя полтора года после ухода из политики заявил, что его бывшие соратники успешно справляются «на фоне сложнейшей политической ситуации», сложившейся с началом боевых действий на Украине. Его письмо было обнародовано 27 июля.

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Грузию пытаются «вовлечь» в конфликт с Россией. Однако «Грузинская мечта» в данной ситуации заняла правильную позицию и успешно сработала.

«Благодаря этим усилиям непосредственная угроза вовлечения Грузии в войну сегодня максимально нейтрализована», — отметил Иванишвили.

При этом он подчеркнул, что риски вовлечения республики в «роковую войну» остаются до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине.

Стоит отметить, лидеры оппозиции Грузии настаивают на том, что Иванишвили якобы продолжает управлять страной. Они заявляют, что призыв Брюсселя к «деолигархизации» касается именно этого бизнесмена.

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