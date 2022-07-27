Бурятия, 15 ноября, 2006, 14:57 — ИА Регнум. На предприятиях "Сибирского цемента" за 10 месяцев производство цемента увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили ИА REGNUM-KNews в пресс-службе ОАО ХК "Сибирский цемент", цементные заводы холдинга в январе-октябре 2006 года произвели 3 млн. 729 тыс. тонн цемента, а за аналогичный период 2005 года производство составило 3 млн. 83 тыс. тонн цемента.

Таким образом, цементные заводы холдинга уже превысили показатель производства 2005 года, который составлял 3 млн. 529 тыс. тонн цемента.

Так, ООО "Топкинский цемент" (Кемеровская область) за десять месяцев 2006 года произвело 2 млн. 73 тыс. тонн цемента (за аналогичный период прошлого года - 1 млн. 683 тыс. тонн цемента).

На ООО "Красноярский цемент" (Красноярский край) производство за январь-октябрь составило 726 тыс. тонн цемента (за аналогичный период 2005 года - 635 тыс. тонн цемента).

На ОАО " Ангарскцемент " (Иркутская область) было произведено 707 тыс. тонн цемента (за аналогичный период 2005 года - 628 тыс. тонн цемента).

ООО "Тимлюйский цементный завод" (Республика Бурятия) по итогам десяти месяцев текущего года произвело 223 тыс. тонн цемента (за аналогичный период прошлого года - 137 тыс. тонн цемента).